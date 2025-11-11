Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
|
11.11.2025 12:53:54
Sea doubles profit to US$375 million for Q3
Revenue for the group is up 38.3% to US$6 billion
