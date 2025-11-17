Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
|
17.11.2025 09:23:23
Sea Limited: Board Authorizes Share Repurchase Program
(RTTNews) - Sea Limited (SE) announced that its board of directors has authorized a share repurchase program under which the company may repurchase up to $1 billion of its American depositary shares, each representing one class A ordinary share of the company. Share repurchases under the authorization may be made through a variety of methods, which may include open market purchases, privately negotiated transactions, block trades, derivative transactions, trading plans meeting the requirements of Rule 10b5-1 and Rule 10b-18.
Sea Limited said the program demonstrates its confidence in long-term prospects and allows the company to opportunistically repurchase its shares.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sea Ltd (A) (spons. ADRs)mehr Nachrichten
Analysen zu Sea Ltd (A) (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|124,00
|2,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.