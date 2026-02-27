|
Seadrill 2021 legte Quartalsergebnis vor
Seadrill 2021 hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,54 USD erwirtschaftet worden.
Seadrill 2021 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 362,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 289,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,240 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 6,37 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,44 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,39 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
