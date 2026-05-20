SEAMEC präsentierte Quartalsergebnisse

SEAMEC gab am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,27 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,00 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 98,87 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 35,25 INR je Aktie erzielt worden.

SEAMEC hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,52 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at