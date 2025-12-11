GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
|
11.12.2025 12:06:25
Seatrium consortium bags major contract with TenneT to link Germany’s grid with North Sea wind power
This brings Seatrium’s value of new wins for FY2025 to over S$4 billion to dateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TenneTmehr Nachrichten
Analysen zu TenneTmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GRID Inc. Registered Shs
|2 732,00
|-2,81%
|Link Inc. Registered Shs
|794,00
|-0,75%
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|106,50
|0,95%
|Seatrium Limited Registered Shs
|1,34
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.