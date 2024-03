Second Sight Medical Products legte Quartalsergebnis vor

Second Sight Medical Products stellte am 26.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Second Sight Medical Products ein EPS von -0,360 USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,530 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 17,46 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at