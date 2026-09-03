Secure Blockchain Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Secure Blockchain Development hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal hat Secure Blockchain Development 0,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at