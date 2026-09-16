Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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16.09.2026 11:02:46
Security Guards Offer Protection, But Get Paid Little in Return
A recent high-profile shooting outside a mosque and rising threats to houses of worship have focused attention on security guards. Now, unions are pressing for better pay and training.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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