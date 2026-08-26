SelectQuote: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SelectQuote hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SelectQuote ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 321,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 345,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,060 USD. Im Vorjahr waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,02 Prozent auf 1,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at