Self Storage Group legte Quartalsergebnis vor

Self Storage Group stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Self Storage Group ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,94 Prozent auf 3,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,2 Millionen USD gelegen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,180 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,71 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 12,53 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD sowie einen Umsatz von 12,48 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at