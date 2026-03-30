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30.03.2026 06:31:29
Sendero Resources legte Quartalsergebnis vor
Sendero Resources hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,03 CAD. Im letzten Jahr hatte Sendero Resources einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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