Senmiao Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Senmiao Technology gab am 30.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,600 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 60,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Senmiao Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,970 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,500 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 54,28 Prozent auf 3,39 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,55 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at