Sensient Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sensient Technologies hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 412,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 392,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at