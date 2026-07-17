SERAKU präsentierte Quartalsergebnisse

SERAKU hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,53 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,42 Milliarden JPY – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SERAKU 6,25 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at