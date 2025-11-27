|
27.11.2025 17:07:56
Serica Energy Reports 25,700 Boepd Output For First Nine Months Of 2025
(RTTNews) - Serica Energy plc (SQZZF.PK), Thursday announced a production of 25,700 boepd for the first nine months of 2025, predominantly impacted by downtime at the Triton FPSO.
The company reported revenue of $439 million for the first nine months of 2025, with $134 million in the third quarter, compared to $139 million in a year ago quarter.
Looking forward, the company anticipates production of average 27,000 to 28,000 boepd for the full year 2025, with capital expenditure around $250 million and operating expenditure approximately 10 percent above the previously guided $330 million.
Serica's stock closed at $2.65 on the OTC Markets.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.