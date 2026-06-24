AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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24.06.2026 12:23:00
Serverless mit Pausenfunktion: AWS stellt Lambda MicroVMs vor
AWS führt Lambda MicroVMs ein, die VM-Isolation mit schnellen Startzeiten und Zustandserhaltung für serverlose Workloads verbinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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