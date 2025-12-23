ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|
23.12.2025 16:01:51
ServiceNow agrees to buy cyber startup Armis for US$7.75 billion
The deal aims to deliver a strategic cybersecurity shield for real-time, end-to-end protection for all technology estatesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
