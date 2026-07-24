ServiceNow legte Quartalsergebnis vor

ServiceNow hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

ServiceNow hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,99 Milliarden USD – ein Plus von 24,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ServiceNow 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at