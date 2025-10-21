ServisFirst Bancshares Aktie

ServisFirst Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114HN / ISIN: US81768T1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.10.2025 02:34:52

ServisFirst Bancshares Q3 Income Climbs

(RTTNews) - ServisFirst Bancshares (SFBS) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $65.57 million, or $1.20 per share. This compares with $59.91 million, or $1.10 per share, last year.

Excluding items, ServisFirst Bancshares reported adjusted earnings of $71.42 million or $1.30 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.9% to $133.45 million from $115.12 million last year.

ServisFirst Bancshares earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $65.57 Mln. vs. $59.91 Mln. last year. -EPS: $1.20 vs. $1.10 last year. -Revenue: $133.45 Mln vs. $115.12 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ServisFirst Bancshares Incmehr Nachrichten