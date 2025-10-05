Erste Schätzungen: ServisFirst Bancshares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ServisFirst Bancshares wird sich voraussichtlich am 20.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD gegenüber 1,10 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll ServisFirst Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 147,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42,39 Prozent verringert.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,13 USD, gegenüber 4,16 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 569,2 Millionen USD im Vergleich zu 981,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at