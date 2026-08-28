Sevan Marine ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sevan Marine ASA hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,41 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,290 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 2,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at