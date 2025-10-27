Sevan Marine ASA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sevan Marine ASA hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,23 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,61 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,5 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 400 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sevan Marine ASA einen Umsatz von 0,1 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at