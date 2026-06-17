

EQS-Media / 17.06.2026 / 09:38 CET/CEST

SEVEN PRINCIPLES AG startet solide in das Jahr 2026

Köln, 17. Juni 2026 – Die

Das Unternehmen erzielte gemäß nicht auditierter Quartalsergebnisse im ersten Quartal 2026 einen gestiegenen Konzernumsatz von rd. 18,3 Mio. EUR (Q1/2025: rd. 17,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte im Berichtszeitraum auf rd. 0,7 Mio. EUR gesteigert werden (Q1/2025: rd. 0,6 Mio. EUR). Mit diesen Resultaten sieht sich die SEVEN PRINCIPLES AG weiterhin auf Kurs in der aktuellen Transformationsphase.



Über die SEVEN PRINCIPLES AG

Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme. Zuverlässig und unter allen Bedingungen.



Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG

Helgrid Jenne

Telefon: 0221-92007-0

ir@7p-group.com



Disclaimer

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Köln, 17. Juni 2026 – Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), ein deutsches IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, startet solide in das Geschäftsjahr 2026 und konnte Umsatz und EBIT im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr verbessern.Das Unternehmen erzielte gemäß nicht auditierter Quartalsergebnisse im ersten Quartal 2026 einen gestiegenen Konzernumsatz von rd. 18,3 Mio. EUR (Q1/2025: rd. 17,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte im Berichtszeitraum auf rd. 0,7 Mio. EUR gesteigert werden (Q1/2025: rd. 0,6 Mio. EUR). Mit diesen Resultaten sieht sich die SEVEN PRINCIPLES AG weiterhin auf Kurs in der aktuellen Transformationsphase.Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme. Zuverlässig und unter allen Bedingungen.SEVEN PRINCIPLES AGHelgrid JenneTelefon: 0221-92007-0ir@7p-group.comWichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: SEVEN PRINCIPLES AG

Schlagwort(e): Finanzen



17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News