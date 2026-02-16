Sewon Precision Industry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sewon Precision Industry gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Sewon Precision Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1322,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1788,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,42 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41,97 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at