Sezzle Aktie
WKN DE: A2PPQ3 / ISIN: AU0000050981
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16.11.2026 03:59:01
Sezzle: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Sezzle (NASDAQ:SEZL) raised its full-year revenue growth outlook to approximately 42.5%. The installment payment provider is expanding beyond traditional buy now, pay later (BNPL) loans into daily financial services to deepen customer engagement and boost profitability. Three things management said on the call stand out.
Management introduced SezzleCash, a feature giving eligible subscribers direct short-term cash advances without requiring a merchant purchase. Over 15% of new subscribers used the cash advance feature for their initial transaction. This opens a fresh channel for customer acquisition.
Subscribers transact far more frequently than non-subscribers. This creates compounding value as Sezzle adds non-shopping tools to its subscription tier. Active subscribers reached 955,000 during the quarter.
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