SFC Energy legte Quartalsergebnis vor

SFC Energy hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 EUR gegenüber 0,110 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 29,1 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 15,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SFC Energy 34,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at