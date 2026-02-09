|
SG legte Quartalsergebnis vor
SG hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 35,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SG 41,41 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 447,44 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 410,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
