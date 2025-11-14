Shangar Decor präsentierte Quartalsergebnisse

Shangar Decor gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,0 Millionen INR – eine Minderung von 22,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34,6 Millionen INR eingefahren.

