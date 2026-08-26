Shanghai Information2 Software A präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Information2 Software A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Shanghai Information2 Software A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 51,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at