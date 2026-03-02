SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
02.03.2026 12:39:35
Shein faces EU investigation over products, design features
EU regulators are investigating Shein on suspicion that it has not done enough to limit the sale of illegal products and to protect consumers from allegedly addictive design features on the platform.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
