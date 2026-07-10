SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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10.07.2026 15:53:15
Shein wins Chinese approval for long-awaited IPO
China’s securities regulator grants permission for fast-fashion retailer to list its shares in Hong Kong after years of delaysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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