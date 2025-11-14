SHF A legte Quartalsergebnis vor

SHF A präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,8 Millionen USD – eine Minderung von 47,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at