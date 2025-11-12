Shibaura Electronics legte Quartalsergebnis vor

Shibaura Electronics lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 69,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 53,92 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,53 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at