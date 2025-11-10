SHINSEGAE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SHINSEGAE ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SHINSEGAE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 52,43 KRW gegenüber 145,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 310,43 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 296,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at