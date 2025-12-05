Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
|
05.12.2025 18:45:30
Should Investors Be Concerned After G2 Investment Partners Unloaded $10 Million of Life360 Stock?
According to a Nov. 14, 2025, SEC filing, G2 Investment Partners Management LLC sold 191,414 shares of Life360 (NASDAQ:LIF) in the third quarter. The transaction resulted in a net position change of approximately $10.45 million. After the trade, the fund held 49,715 shares worth $5.28 million, reducing the position to 1.07% of its $494.77 million reportable U.S. equity holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Shmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh
|21,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.