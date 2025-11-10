Ausblick: Life360 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Life360 präsentiert in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,056 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 AUD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 119,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 138,6 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,289 USD je Aktie, gegenüber -0,030 AUD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 475,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 563,2 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

