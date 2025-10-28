Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Life360 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Life360 öffnet voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,056 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 119,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 138,6 Millionen AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,289 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,030 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 475,9 Millionen USD, gegenüber 563,2 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
