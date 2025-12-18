:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
18.12.2025 01:00:37
Should more be done to tackle 'ghost jobs', vacancies that don't exist?
Companies are advertising vacancies that have already been filled or might not have ever existed.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!