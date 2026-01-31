Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
31.01.2026 16:02:00
Should You Buy Cameco While It's Below $124?
Uranium producer Cameco (NYSE: CCJ) has a strong history. However, the current stock price is in uncharted territory. The stock is trading very close to its all-time high of roughly $124 per share. Should you jump in while it is trading just under that price? Here are some things to consider before making your final investment decision.Cameco is tied at the hip to the nuclear power industry. However, the company doesn't produce power; it is an industry supplier. Historically, it has mined for and processed uranium. It still does this, but it recently bought half of Westinghouse, which provides services to the nuclear power industry. Still, as Cameco stands today, it is a pick-and-shovels play on nuclear power.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Cameco Corp.
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Cameco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cameco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cameco Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|103,38
|-7,33%
