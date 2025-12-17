Lucid Aktie

Lucid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

17.12.2025 19:05:00

Should You Buy Lucid While It's Below $13?

Shares of Lucid (NASDAQ: LCID) have fallen by 50% to under $13 over the past year as a broader pullback on some electric vehicle stocks has been underway. After such a substantial drop, some investors may be wondering whether now would be a good time to buy.While that significant plunge may make it seem like a deal, there are some good reasons to avoid Lucid stock right now. Here are three of them.Image source: Lucid.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
