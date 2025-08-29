Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,34 Prozent schwächer bei 23 384,76 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,405 Prozent auf 23 607,54 Punkte an der Kurstafel, nach 23 703,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 23 607,54 Punkte, das Tagestief hingegen 23 370,94 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,296 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 29.07.2025, bei 23 308,30 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 29.05.2025, einen Stand von 21 363,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 325,45 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,49 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Autodesk (+ 7,00 Prozent auf 308,67 USD), JDcom (+ 2,14 Prozent auf 31,04 USD), Atlassian (+ 1,01 Prozent auf 178,56 USD), Zoom Communications (+ 0,96 Prozent auf 81,61 USD) und PepsiCo (+ 0,91 Prozent auf 148,32 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Marvell Technology (-16,08 Prozent auf 64,81 USD), Broadcom (-4,20 Prozent auf 295,70 USD), Lam Research (-4,14 Prozent auf 99,78 USD), Lucid (-4,11 Prozent auf 1,99 USD) und Constellation Energy (-3,90 Prozent auf 307,10 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 897 914 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,797 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

