Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,22 Prozent auf 23 415,42 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,405 Prozent auf 23 607,54 Punkte an der Kurstafel, nach 23 703,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 23 607,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 353,96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,166 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 29.07.2025, bei 23 308,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 363,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 325,45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,63 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Autodesk (+ 9,09 Prozent auf 314,70 USD), JDcom (+ 2,24 Prozent auf 31,07 USD), The Kraft Heinz Company (+ 1,19 Prozent auf 27,97 USD), Comcast (+ 1,19 Prozent auf 33,97 USD) und PepsiCo (+ 1,14 Prozent auf 148,65 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Marvell Technology (-18,60 Prozent auf 62,87 USD), Axon Enterprise (-4,43 Prozent auf 747,29 USD), Lucid (-4,35 Prozent auf 1,98 USD), CrowdStrike (-4,14 Prozent auf 423,70 USD) und Lam Research (-3,79 Prozent auf 100,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 61 024 406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

2025 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at