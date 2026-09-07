Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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07.09.2026 19:54:21
Should You Buy Marvell Technology Stock Before Oct. 6?
Shares of chipmaker Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) have soared more than 160% this year, with its market cap now at $200 billion. The company has been experiencing a surge in demand due to artificial intelligence (AI), providing customers with an alternative to chips from both Nvidia and Broadcom.Marvell has a lot of potential upside, with Nvidia's own CEO Jensen Huang saying earlier this year that it could be the next trillion-dollar company. While that encouraging forecast did give the stock a boost, it's still nowhere near joining the trillion-dollar club.What may, however, give the stock a further bump up in value is its upcoming Investor Day, which takes place on Oct. 6, as that could result in more positive news and developments for the company's investors to rally around. Is the tech stock worth buying before then?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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