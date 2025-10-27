MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
27.10.2025 14:36:27
Should You Buy MP Materials Stock Right Now?
When it comes to rare earth elements, China is constantly reminding markets who controls the spigot.Indeed, over the last few weeks, Beijing has signaled tighter constraints around exports and processing equipment related to rare earth metals. In response, Washington and allies have stepped up efforts to shore up domestic supplies. Last week, for instance, the U.S. and Australia announced a critical-minerals deal that could reduce (some) reliance on China. For companies whose bottom lines rely on rare earth metals, this tension has been nothing short of a headache. For one mining company, however, their scarcity has been a boon for its stock -- MP Materials (NYSE: MP).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: MP Materials A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.10.25
|Kursschub bei Aktien von MP Materials und Energy Fuels durch neue Exportregeln aus China (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: MP Materials A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: MP Materials A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|MP Materials-Aktie springt nach oben: Kooperation mit Apple für nachhaltige Magnetproduktion (finanzen.at)
|
11.07.25