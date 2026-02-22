QuantumScape Corporation Aktie

QuantumScape Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

23.02.2026 00:05:00

Should You Buy QuantumScape While It's Below $9?

It has been a tough backdrop for electric vehicles and related stocks. One stock that has had an up-and-down year is battery manufacturer QuantumScape (NASDAQ: QS). The company had a pretty solid year last year, making strides in its battery technology.The stock reached $19 per share last October, but today it is 63% below its 52-week high. With shares trading under $9 a share, is QuantumScape stock a buy? Let's dive into the business and its progress to find out.Last year was a productive one for QuantumScape, as the company made significant progress with its battery technology. One of its top achievements was the integration of what it calls the Cobra separator process into baseline cell production in the second quarter. This manufacturing process achieved a 25x improvement in heat-treatment speed (compared to its previous Raptor process) and requires significantly less floor space, bringing it one step closer to mass-producing its batteries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

QuantumScape Corporation 5,85 -4,10% QuantumScape Corporation

