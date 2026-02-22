QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
23.02.2026 00:05:00
Should You Buy QuantumScape While It's Below $9?
It has been a tough backdrop for electric vehicles and related stocks. One stock that has had an up-and-down year is battery manufacturer QuantumScape (NASDAQ: QS). The company had a pretty solid year last year, making strides in its battery technology.The stock reached $19 per share last October, but today it is 63% below its 52-week high. With shares trading under $9 a share, is QuantumScape stock a buy? Let's dive into the business and its progress to find out.Last year was a productive one for QuantumScape, as the company made significant progress with its battery technology. One of its top achievements was the integration of what it calls the Cobra separator process into baseline cell production in the second quarter. This manufacturing process achieved a 25x improvement in heat-treatment speed (compared to its previous Raptor process) and requires significantly less floor space, bringing it one step closer to mass-producing its batteries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuantumScape Corporation
|
09.02.26
|QuantumScape-Aktie gefragt: Startschuss für Festkörper-Produktionslinie beim VW-Partner (finanzen.at)
|
21.10.25
|Ausblick: QuantumScape stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu QuantumScape Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QuantumScape Corporation
|5,85
|-4,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.