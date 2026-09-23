Should You Buy Tilray Stock Under $5?

Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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23.09.2026 20:43:00
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Even among marijuana stocks, Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) has performed poorly year to date. Since January, the stock has fallen by nearly 56%. Over the past five years, on a split-adjusted basis, Tilray shares have fallen by over 96.7%.
This comes even as Tilray, now diversified beyond the recreational cannabis market, keeps reporting incremental improvements in operating performance. However, two issues driving Tilray's downward spiral remain unresolved.
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