W Aktie

W für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 10:30:00

Should You Forget High-Yield AGNC Investment and Buy W.P. Carey Instead?

Dividend investors love high-yield stocks and can often get so enamored of a yield that they overlook important facts about an investment. AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) is a good example of this: Its huge 13.7% yield is so enticing that many investors overlook the fact that it is an unreliable dividend payer.Meanwhile, a dividend cut at W.P. Carey (NYSE: WPC) in 2023 will often leave it on the sidelines despite an attractive 5.5% yield. Here's why most long-term income investors will be better off with W.P. Carey than AGNC Investment.If you are like most dividend investors, your goal is to use the income generated by your portfolio to help support you during retirement. What you are likely trying to find are stocks that have attractive yields backed by dividends that have an opportunity to grow over time. This approach to investing has proved attractive and successful for generations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu W Holding Company Inc 7.6 % Pfd Shs (C)mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen