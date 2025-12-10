W Aktie
WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032
|
10.12.2025 10:30:00
Should You Forget High-Yield AGNC Investment and Buy W.P. Carey Instead?
Dividend investors love high-yield stocks and can often get so enamored of a yield that they overlook important facts about an investment. AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) is a good example of this: Its huge 13.7% yield is so enticing that many investors overlook the fact that it is an unreliable dividend payer.Meanwhile, a dividend cut at W.P. Carey (NYSE: WPC) in 2023 will often leave it on the sidelines despite an attractive 5.5% yield. Here's why most long-term income investors will be better off with W.P. Carey than AGNC Investment.If you are like most dividend investors, your goal is to use the income generated by your portfolio to help support you during retirement. What you are likely trying to find are stocks that have attractive yields backed by dividends that have an opportunity to grow over time. This approach to investing has proved attractive and successful for generations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
