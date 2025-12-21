Oklo Aktie
Should You Invest $1,000 in Oklo Right Now?
Oklo (NYSE: OKLO) has crushed the market this year.After a lackluster 2024, in which it dropped more than 50% at the end of its first day of trading (May 10), Oklo shares went nuclear (pun intended) in 2025. At one point, the stock was up well over 700% on the year.Since hitting about $193 a share in October, Oklo has fallen to just $83, as worries over an AI bubble have soured sentiment toward nuclear stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
