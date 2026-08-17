Showcase-TV legte Quartalsergebnis vor

Showcase-TV stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,26 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Showcase-TV ein EPS von 19,85 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Showcase-TV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 296,7 Millionen JPY im Vergleich zu 652,3 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at