SI-BONE Aktie

SI-BONE

WKN DE: A2N7LY / ISIN: US8257041090

11.11.2025 03:06:15

SI-BONE Inc. Q3 Loss Declines

(RTTNews) - SI-BONE Inc. (SIBN) reported Loss for third quarter of -$4.57 million

The company's bottom line totaled -$4.57 million, or -$0.11 per share. This compares with -$6.58 million, or -$0.16 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 20.6% to $48.66 million from $40.34 million last year.

SI-BONE Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$4.57 Mln. vs. -$6.58 Mln. last year. -EPS: -$0.11 vs. -$0.16 last year. -Revenue: $48.66 Mln vs. $40.34 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $198 - $200 Mln

